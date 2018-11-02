Опубликовано видео обысков в квартире изготовившего бомбу школьника

Москва, 2 ноября. В распоряжении Федерального агентства новостей появилось видео обыска в квартире в Москве, где 16-летний подросток изготавливал взрывное устройство.

В квартире на улице Свободы найдено СВУ и компоненты для его изготовления. На записи, опубликованной ФАН, видно, как с места происшествия вывозят бочку-контейнер. Ее подросток хотел использовать для взрывного устройства. На месте происшествия работают сотрудники Следственного комитета РФ, полиции и специальных служб.

Ранее сообщалось, что оперативникам удалось выявить наиболее активных сподвижников архангельского террориста в социальных сетях. В квартире подозреваемого провели обыск и обнаружили СВУ. Задержанного подростка доставили в Следственный комитет РФ.