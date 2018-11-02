«Детская бомбочка»: отец задержанного подростка рассказал о найденной взрывчатке

Москва, 2 ноября. Отец 14-летнего подростка из Московской области рассказал, что сотрудники ФСБ нашли у сына «детскую бомбочку» и приняли ее за серьезную угрозу.

«Нашли просто бомбочку детскую, а раздули неизвестно что. Дети балуются петардами и так далее», — заявил отец в комментарии «360».

Отец ребенка добавил, что лично устройство не видел. Он заявил, что информация о связи подростка с архангельским подрывником – выдумка.

Ранее стало известно, что в квартире, где проживал подросток, нашли самодельное взрывное устройство. Оперативники выявили наиболее активных сподвижников архангельского террориста и провели обыски. Задержанного подростка доставили в Следственный комитет РФ.