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Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в выходные

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Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в выходные

Москва, 2 ноября. Синоптики рассказали о погоде в ближайшие выходные в российской столице. Об этом пишет «СвободнаяПресса» со ссылкой данные Гидрометцентра.

Жителей и гостей столицы ожидает достаточно комфортная погода в ближайшие выходные 3 и 4 ноября. Территория от Москвы до Волгограда будет находиться во власти теплого атмосферного фронта антициклона.

В воскресенье, 4 ноября, столбик термометра поднимется до восьми градусов плюсом. Также синоптики прогнозируют умеренный дождь.

В начале рабочей недели ожидается теплая погода, а ближе к выходным температура опустится до нулевой отметки.

Автор: Алексей Громов
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