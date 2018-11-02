Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Москвичей приглашают на бесплатные показы фильмов с участием Кареченцова

38
0 Оставить комментарий

Москвичей приглашают на бесплатные показы фильмов с участием Кареченцова

Москва, 2 ноября. Жителей российской столицы приглашают на бесплатные показы фильмов с участием Николая Караченцова. Соответствующее сообщение опубликовал в своем микроблоге в Twitter мэр Москвы Сергей Собянин.

В кинотеатрах сети «Москино» в период с 7 по 9 ноября покажут лучшие фильмы с участием Николая Караченцова.

«Старший сын», «Человек с бульвара Капуцинов», «Белые росы», «Собака на сене». Вход свободный, регистрация не нужна», — написал градоначальник.

Фильмы можно будет посмотреть в следующих кинотеатрах: «Березка», «Искра», «Молодежный», «Полет», «Сатурн» и «Тула».

Напомним, народный артист РСФСР Николай Караченцов скончался на 74-м году жизни. Последние месяцы он боролся с воспалением легких, которое обострилось на фоне онкологии.

Автор: Ксения Пудовкина
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.