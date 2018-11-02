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Количество велосипедов и точек их проката увеличат в Москве

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Количество велосипедов и точек их проката увеличат в Москве

Москва, 2 ноября. Мэр российской столицы заявил о том, что будет увеличено число велосипедов и точек их проката в Москве. Соответствующее сообщение он опубликовал в своем микроблоге в Twitter.

Согласно приведенным данным, в период с 26 апреля по 31 октября жители города совершили свыше четырех миллионов поездок, что почти в два раза больше показателей прошлого года.

«Нас постоянно просят увеличить количество велосипедов и точек проката, в следующем сезоне так и сделаем», — написал Собянин.

Ранее сообщалось о том, что новые электровелосипеды, которые представляют собой более легкую и простую в использовании модель, протестируют до конца текущего сезона.

Автор: Ксения Пудовкина
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