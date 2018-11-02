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Около трех тысяч человек обеспечат порядок во время матчей кубка России в Москве

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Около трех тысяч человек обеспечат порядок во время матчей кубка России в Москве

Москва, 2 ноября. Порядка трех тысяч человек обеспечат общественный порядок на футбольных матчах 3 и 4 ноября в российской столице. Соответствующую информацию передает пресс-служба департамента региональной безопасности и противодействия коррупции столицы.

Два матча тура чемпионата России по футболу состоятся 3 и 4 ноября. За порядком будут следить порядка трех тысяч человек, в том числе полторы тысячи сотрудников Росгвардии, около 1,3 тысячи человек из частных охранных организаций и контрольно-распорядительных служб.

«3 ноября на стадионе «РЖД Арена» состоится матч между командами «Локомотив» (Москва) и «Арсенал» (Тула), 4 ноября на стадионе «Открытие Арена» — матч между командами «Спартак» и «Урал», — отмечается в сообщении.

Автор: Алексей Громов
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