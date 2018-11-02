Москвичей пригласили на мероприятия в честь Дня народного единства

Москва, 2 ноября. Жителей и гостей российской столицы пригласили на праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню народного единства. Соответствующее сообщение опубликовал в своем микроблоге в Twitter мэр Москвы Сергей Собянин.

Градоначальник отметил, что праздничные мероприятия ко Дню народного единства пройдут во всех округах города.

«Большую развлекательную программу по традиции подготовили парки Москвы», — отметил Собянин.

Напомним, флаги всех субъектов Российской Федерации развернут в честь Дня народного единства в столице в воскресенье, 4 ноября.