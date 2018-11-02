Флаги всех регионов России развернут в Москве 4 ноября

Москва, 2 ноября. Флаги всех субъектов Российской Федерации развернут в честь Дня народного единства в столице. Соответствующую информацию передает пресс-служба Музея Победы.

Около 600 волонтеров развернут флаги всех субъектов РФ в воскресенье, 4 ноября, на Поклонной горе в рамках флэшмоба, приуроченного к празднованию Дня народного единства.

«Флешмоб национальностей призван продемонстрировать крепкую дружбу и единство всех людей в России», — отмечается в сообщении музея.

Гости праздника смогут сфотографироваться на фоне флагов и получить новую информацию о регионах РФ, участники мероприятия получат памятные сувениры с символикой Дня народного единства.

Отметим, 4 ноября можно будет бесплатно посетить Музей Победы.