Школьник с ножом попытался ограбить пятиклассницу в Москве

Москва, 2 ноября. Московский школьник с ножом напал на девочку на юге российской столицы. Соответствующую информацию передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сообщение об инцидент на улице Шипиловская поступило в отделение полиции в четверг, 1 ноября, от женщины, которая сообщила о вооруженном нападении на свою 11-летнюю дочь, которая учится в пятом классе.

По предварительным данным, на девочку рядом со школой напал шестиклассник с ножом. Он потребовал отдать ему деньги.

«Дочь заявительницы ответила, что денег у нее нет, и тогда мальчик уехал на самокате в неизвестном направлении. Несовершеннолетняя не пострадала», — отметили в правоохранительных органах.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и разбираются во всех обстоятельствах случившегося.