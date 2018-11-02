Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Школьник с ножом попытался ограбить пятиклассницу в Москве

105
0 Оставить комментарий

Школьник с ножом попытался ограбить пятиклассницу в Москве

Москва, 2 ноября. Московский школьник с ножом напал на девочку на юге российской столицы. Соответствующую информацию передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сообщение об инцидент на улице Шипиловская поступило в отделение полиции в четверг, 1 ноября, от женщины, которая сообщила о вооруженном нападении на свою 11-летнюю дочь, которая учится в пятом классе.

По предварительным данным, на девочку рядом со школой напал шестиклассник с ножом. Он потребовал отдать ему деньги.

«Дочь заявительницы ответила, что денег у нее нет, и тогда мальчик уехал на самокате в неизвестном направлении. Несовершеннолетняя не пострадала», — отметили в правоохранительных органах.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и разбираются во всех обстоятельствах случившегося.

Автор: Алексей Громов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.