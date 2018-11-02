Захороненный 25 лет назад скелет человека нашли в центре Москвы

Москва, 2 ноября. Скелет человека, захороненного более 25 лет назад, нашли в центре Москвы. Соответствующая информация появилась на официальном портале столичного управления СК РФ.

Кости человека нашли в пятницу, 2 ноября, в подвале заброшенного дома, расположенного по Зубовской улице. Специалисты рассказали, что давность захоронения составляет более 25 лет.

В настоящее время проводится доследственная проверка, сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося, после чего будет принято решение процессуального характера.