Захороненный 25 лет назад скелет человека нашли в центре Москвы
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Москва, 2 ноября. Скелет человека, захороненного более 25 лет назад, нашли в центре Москвы. Соответствующая информация появилась на официальном портале столичного управления СК РФ.
Кости человека нашли в пятницу, 2 ноября, в подвале заброшенного дома, расположенного по Зубовской улице. Специалисты рассказали, что давность захоронения составляет более 25 лет.
В настоящее время проводится доследственная проверка, сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося, после чего будет принято решение процессуального характера.