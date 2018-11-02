Новая билетная система появится в метро Москвы

Москва, 2 ноября. Подготовка к реформе билетной системы стартует в московском метрополитене. Соответствующую информацию передает ТАСС со ссылкой на данные, полученные в информационном центре городской подземки.

Реформа предполагает персонализацию проездных карт «Тройка» и возможность интеграции с билетными системами других регионов. Планируется, что такая билетная система, которую разработают за год и внедрят за полтора, начнет обрабатывать более шести миллиардов транзакций в течение года.