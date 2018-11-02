Новая билетная система появится в метро Москвы
Москва, 2 ноября. Подготовка к реформе билетной системы стартует в московском метрополитене. Соответствующую информацию передает ТАСС со ссылкой на данные, полученные в информационном центре городской подземки.
Реформа предполагает персонализацию проездных карт «Тройка» и возможность интеграции с билетными системами других регионов. Планируется, что такая билетная система, которую разработают за год и внедрят за полтора, начнет обрабатывать более шести миллиардов транзакций в течение года.
«С вводом новой билетной системы появится возможность привязки карты «Тройка» к аккаунту в личном кабинете. Также в новой билетной системе будет заложена возможность оплачивать проезд в транспорте не только Москвы, но и соседних регионов», — отметили в московском метро.