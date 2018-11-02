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Пятая часть ноябрьской нормы осадков в Москве может выпасть в выходные

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Пятая часть ноябрьской нормы осадков в Москве может выпасть в выходные

Москва, 2 ноября. В предстоящие выходные в российской столице может выпасть пятая часть ноябрьской нормы осадков. Соответствующие данные передает Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Согласно прогнозам синоптиков, в ночь на субботу, 3 ноября, начнутся осадки в виде дождей, они продолжатся и в течение дня. В общей сложности, выпадет четыре миллиметра осадков. А в ночь на воскресенье, 4 ноября, ожидается еще семь миллиметров осадков.

Напомним, в пятницу, 2 октября, прогнозируется достаточно теплая погода, местами пройдет моросящий дождь.

Автор: Алексей Громов
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