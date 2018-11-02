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Пятерых судебных приставов избили у ВДНХ в Москве

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Пятерых судебных приставов избили у ВДНХ в Москве

Москва, 2 ноября. Пятерых судебных приставов избили рядом с главным входом на ВДНХ в Москве. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные, полученные в правоохранительных органах.

Не менее десяти человек в четверг, 1 ноября, поздно вечером напали на пятерых судебных приставов Останкинского отдела ФССП по Москве на улице Останкинская, 57. На место незамедлительно прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые установили, что напавшие имели «ярко выраженную азиатскую внешность».

У пострадавших диагностировали травмы и переломы.

«От госпитализации все пятеро отказались», — отметили в правоохранительных органах.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося.

Автор: Алексей Громов
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