Дорожный знак упал на 28-летнего мужчину в центре Москвы

Москва, 2 ноября. Дорожный знак упал на мужчину в центре российской столицы. Соответствующую информацию передает РИАМО со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Инцидент произошел в четверг, 1 ноября, около 15.30 на улице Большая Якиманка: на 28-летнего москвича упал дорожный знак, обозначающий подземный пешеходный переход. Сообщение об этом поступило в отделение полиции от его матери.

Мужчина получил травмы. В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку и разбираются во всех обстоятельствах случившегося.