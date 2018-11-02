Свыше 66 тысяч московских пар оформили отношения за девять месяцев 2018 года

Москва, 2 ноября. Больше 66 тысяч пар зарегистрировали отношения в российской столице с января по сентябрь 2018 года.

Большее количество браков зарегистрировано в августе и сентябре — свыше 12 и 10 тысяч соответственно. Также известно, что за девять месяцев официально оформили свои отношения больше 12 тысяч пар, в которых либо мужчина, либо женщина являются гражданами иностранных государств.

Кроме этого, за указанный период зарегистрировали почти 34 тысячи разводов. Соответствующие данные приводит управление ЗАГС со ссылкой на Единое хранилище данных столичного правительства.