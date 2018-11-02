Появилось видео столкновения грузовика с двумя самосвалами на МКАД

Москва, 2 ноября. Серьезное ДТП произошло на Московской кольцевой автомобильной дороге: столкнулся грузовик с двумя самосвалами. Видео появилось в распоряжении редакции Федерального агентства новостей.

Страшная авария случилась на 43 километре МКАД: грузовая машина столкнулась с двумя самосвалами. По сообщению очевидцев, один человек получил смертельные травмы и скончался на месте до приезда сотрудников скорой помощи.

На участке наблюдается затор, для движения открыты только две полосы. Например, на улице Рябиновой, Мичуринском проспекте наблюдается серьезный затор.