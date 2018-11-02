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Амурская лесная кошка поселилась в Московском зоопарке

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Амурская лесная кошка поселилась в Московском зоопарке

Москва, 2 ноября. Амурская лесная кошка появилась в Московском зоопарке. Соответствующая информация опубликована на «Официальном сайте мэра Москвы».

Самка амурского лесного кота поселилась в вольере, который является частью экспозиции «Фауна России». Это первый представитель вида, появившийся в зоопарке более чем за 30 лет.

По словам генерального директора Московского зоопарка Светланы Акуловой, животное, которому к настоящему момент исполнилось почти шесть месяцев, приехало в начале осени из Новосибирска.

«Она спокойно относится к людям, с любопытством рассматривает посетителей. Однако если какой-либо громкий звук или неожиданно резкое движение испугают кошку, она тут же спрячется во внутреннем помещении», — отметила Акулова.

Амурская лесная кошка поселилась в Московском зоопарке

Также она подчеркнула, что кормят амурскую лесную кошку злаковыми кормами, мясом птицы и говядиной. Посетители смогут рассмотреть животное во время показательных кормлений в 11.00.

Автор: Ксения Пудовкина
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