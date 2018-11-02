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Время работы троллейбусов изменится на северо-востоке Москвы

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Время работы троллейбусов изменится на северо-востоке Москвы

Москва, 2 ноября. Московских пассажиров предупреждают о том, что с 3 ноября изменится время работы троллейбусов на северо-востоке города. Об этом сообщила пресс-служба ГУП «Мосгортранс».

В частности, будет изменено время работы маршрута троллейбуса № 76. С 3 ноября каждый день последний троллейбус будет отправляться от станции метро «ВДНХ» в 1.00, а не в 00:40, а от улицы Холмогорская заберет пассажиров в 01.34, а не в 01.14. Соответствующую информацию передает агентство городских новостей «Москва».

Автор: Алексей Громов
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