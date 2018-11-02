Собянин уволил главу управы Савеловского района Москвы

Москва, 2 ноября. Мэр российской столицы Сергей Собянин уволил Евгения Щербачева с должности главы управы Савеловского района. Соответствующий документ опубликован на официальном портале градоначальника.

«Освободить Е.Щербачева от исполнения обязанностей главы управы Савеловского района Москвы и уволить с государственной гражданской службы Москвы», — отмечается в документе.

Как подчеркивает «Вечерняя Москва», Евгений Щербачев, возглавлявший управу Савеловского района Москвы с июня 2013 года, уволен по собственной инициативе.

Напомним, Сергей Собянин переназначил Татьяну Журавлеву на должность руководителя контрактной службы ЮЗАО.