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Городские службы Москвы перейдут на особый режим работы в праздники

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Городские службы Москвы перейдут на особый режим работы в праздники

Москва, 2 ноября. Коммунальные и экстренные службы Москвы перейдут на особый режим работы во время предстоящих праздников. Соответствующую информацию передает РИАМО со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.

В период со 2 по 6 ноября коммунальные и экстренные службы, энергетические предприятия будут работать в усиленном режиме, который предполагает качественное и надежное функционирование всех элементов городской системы жизнеобеспечения.

«Главная задача — надежное функционирование систем жизнеобеспечения города, нормативное содержание дорог и тротуаров, комфорт и безопасность москвичей на праздничных мероприятиях», — отметил Бирюков.

В частности, дороги сделают безопасными во время сложных погодных условий: проведут противогололедную обработку. Также регулярно будут дежурить специализированная техника и бригады рабочих — 35 аварийно-ремонтных бригад и более 150 единиц техники «Мосводоканала».

В оперативной готовности находятся порядка 445 бригад и более 2,7 тысячи единиц техники МОЭСК. Об этом пишет «Вечерняя Москва».

Автор: Ксения Пудовкина
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