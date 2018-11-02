Журавлеву переназначили на должность заместителя префекта ЮЗАО

Москва, 2 ноября. Мэр российской столицы Сергей Собянин переназначил Татьяну Журавлеву на должность руководителя контрактной службы ЮЗАО. Соответствующее распоряжение появилось на официальном сайте мэра Москвы.

Согласно тексту документа, Татьяну Журавлеву переназначили на должность заместителя префекта — руководителя контрактной службы Юго-Западного административного округа Москвы. Служебный контракт заключен сроком на три года.

Ранее сообщалось о том, что мэр Москвы переназначил глав управ 12 районов в Юго-Восточном административном округе Москвы. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале мэра столицы.