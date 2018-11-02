Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Москвичам рассказали о погоде на 2 ноября

48
0 Оставить комментарий

Москвичам рассказали о погоде на 2 ноября

Москва, 2 ноября. Синоптики рассказали жителям и гостям российской столицы о погоде в пятницу, 2 ноября.

Как пишет «Вечерняя Москва» со ссылкой на ведущего специалиста центра «Фобос» Евгения Тишковца, в пятницу, 2 октября, ожидается достаточно теплая погода, местами пройдет моросящий дождь.

Погодная обстановка будет облачная, в течение дня возможны прояснения. Южный ветер подует со скоростью до семи метров в секунду. Столбик термометра поднимется до восьми градусов плюсом.

«В течение дня ситуация определяется северо-западной периферией антициклона», — отметил Тишковец.

Автор: Ксения Пудовкина
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.