Москвичам рассказали о погоде на 2 ноября

Москва, 2 ноября. Синоптики рассказали жителям и гостям российской столицы о погоде в пятницу, 2 ноября.

Как пишет «Вечерняя Москва» со ссылкой на ведущего специалиста центра «Фобос» Евгения Тишковца, в пятницу, 2 октября, ожидается достаточно теплая погода, местами пройдет моросящий дождь.

Погодная обстановка будет облачная, в течение дня возможны прояснения. Южный ветер подует со скоростью до семи метров в секунду. Столбик термометра поднимется до восьми градусов плюсом.