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Москва встала в девятибалльных пробках

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Москва встала в девятибалльных пробках

Москва, 1 ноября. Ситуация на дорогах Москвы ухудшилась вечером 1 ноября, по данным сервиса «Яндекс.Пробки», заторы на трассах столицы достигли 9 баллов.

Движение транспорта затруднено по всем магистралям Москвы. Ранее ЦОДД предупредил водителей, что вечером на дорогах могут возникнуть заторы из-за неблагоприятных погодных условий.

Для экономии времени автомобилистам порекомендовали пересесть на общественный транспорт. Ранее сообщали о том, что в выходные в Москве пойдет снег. Однако синоптики пообещали, что снег быстро растает из-за теплой погоды.

Автор: Ирина Селезнева
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