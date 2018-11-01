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Более 5 млн москвичей сделали прививку от гриппа

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Более 5 млн москвичей сделали прививку от гриппа

Москва, 1 ноября. В российской столице более 5 млн человек сделали прививку от гриппа, в том числе 300 тысяч москвичей привились в мобильных пунктах, рассазал глава департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун.

В 2017 году всего около 4 млн москвичей сделали прививку перед началом зимы. Чиновник отметил, что в прошлом году в эпидемический сезон не было эпидемии гриппа. Он добавил, что люди болели ОРВИ, но не гриппом.

Известно, что 25% от числа всех привитых были дети, слова Хрипуна передает телеканал «Москва 24». Напомним, что ОРВИ протекают относительно легко, однако у гриппа могут быть осложнения, например, отит, потеря слуха, развитие сердечно-сосудистых заболеваний.

Из-за снижения иммунитета у некоторых пациентов может развиться менингит. Ранее сообщалось, что с наступлением холодов в страну придут несколько штаммов гриппа.

Автор: Ирина Селезнева
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