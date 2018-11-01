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Ozon.ru предостерегли от торговли лекарствами‍ через Интернет

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Ozon.ru предостерегли от торговли лекарствами‍ через Интернет

Москва, 1 ноября. Росздравнадзор вынес предостережение интернет-магазину Ozon.ru в связи с торговлей лекарствами, сообщили в ведомстве.

С сентября компания начала доставлять лекарства, однако Союз фармацевтических организаций обратился с надзорные органы с просьбой проверить законность этого сервиса. В Росздравнадзоре сообщили, что всю информацию по этому делу передадут в Генпрокуратуру и правоохранителям, Роскомнадзору.

Ранее глава Минздрава России Вероника Скворцова предложила ускорить принятие закона, который регулировал бы торговлю медицинскими препаратами через Интернет. Речь идет о правилах дистанционной продажи нерецептурных лекарств.

Законопроект был принят в первом чтении зимой 2017 года. Ранее губернатор Московской области представил в МИД РФ проект о привлечении инвестиций в регион.

Автор: Ирина Селезнева
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