Ozon.ru предостерегли от торговли лекарствами‍ через Интернет

Москва, 1 ноября. Росздравнадзор вынес предостережение интернет-магазину Ozon.ru в связи с торговлей лекарствами, сообщили в ведомстве.

С сентября компания начала доставлять лекарства, однако Союз фармацевтических организаций обратился с надзорные органы с просьбой проверить законность этого сервиса. В Росздравнадзоре сообщили, что всю информацию по этому делу передадут в Генпрокуратуру и правоохранителям, Роскомнадзору.

Ранее глава Минздрава России Вероника Скворцова предложила ускорить принятие закона, который регулировал бы торговлю медицинскими препаратами через Интернет. Речь идет о правилах дистанционной продажи нерецептурных лекарств.

Законопроект был принят в первом чтении зимой 2017 года. Ранее губернатор Московской области представил в МИД РФ проект о привлечении инвестиций в регион.