Воробьев рассказал иностранным послам об инвестпотенциале Подмосковья

Москва, 1 ноября. Делегация представителей Московской области во главе с губернатором Андреем Воробьевым презентовала в МИД России инвестиционный потенциал региона.

На встрече присутствовали министр иностранных дел Сергей Лавров, дипломаты 100 зарубежных государств, топ-менеджеры крупных международных компаний. Воробьев рассказал, как региональные власти привлекают инвесторов и оказывают содействие для реализации проектов.

Он напомнил, что Подмосковье входит в десятку регионов страны по количеству прямых инвестиций. Только с 2014 года в области реализовали более сотни инвестпроектов на сумму 200 млрд рублей.

На территории Мособласти находятся 13 технопарков, созданы особые экономические зоны для стимулирования предпринимательства, передает «360». Ранее сообщалось, что в Подмосковье за последние годы значительно сократилась смертность от болезней сердца.