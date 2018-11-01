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В Москве произошел пожар в здании 1915 года

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В Москве произошел пожар в здании 1915 года

Москва, 1 ноября. Пожар произошел в здании доходного дома на улице Нижняя Красносельская в Москве, сообщили в Центре управления кризисных ситуаций МЧС по Москве.

Возгорание произошло на четвертом этаже и чердаке исторического здания, его площадь составила 120 квадратных метров. Сообщение о возгорании поступило на пульт оперативных служб около 15.20.

Информации о жертвах и пострадавших при инциденте не поступало. Огонь полностью потушили около 16.30.

Напомним, что здесь находится построенный в 1915 году дом Бурениных. Ранее спасатели потушили пожар на Зубовской улице. Ранее сообщалось о гибели женщины от удара колеса грузового транспорта.

Автор: Ирина Селезнева
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