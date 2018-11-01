Синоптики предупредили москвичей о снегопаде в выходные

Москва, 1 ноября. Синоптики предупредили жителей российской столицы, что в выходные их ждет снегопад. Однако они пообещали, что выпавший снег быстро растает.

Ранее метеорологи заявили, что на этой неделе в Москве будет тепло. При этом в выходные в ночные часы выпадет снег. Отмечается, что в этом году осень в центральной части России аномально теплая.

В октябре в столичном регионе стояла погода, которая характерна для сентября. Настоящие морозы ожидаются в Москве и Петербурге в январе, а снегом укроет две столицы перед Новым годом.

Тем не менее синоптики напоминают водителям и пешеходам, чтобы те были внимательными на дорогах.