Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Двух московских школьников арестовали по делу о покушении на убийство

49
0 Оставить комментарий

Двух московских школьников арестовали по делу о покушении на убийство

Москва, 1 ноября. Правоохранительные органы Москвы поместили под стражу двух школьников, жестоко избивших своего сверстника из-за конфликта в соцсети, рассказал отвественный секретарь Общественной наблюдательной комиссии по Москве Иван Мельников.

Правозащитник сообщил, что подростки раскаялись в поступке. Против них было возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство. Мельников добавил, что ОНК обратилась к омбудсмену по столичному региону Татьяне Потяевой с просьбой обратить внимание на ситуацию.

Он выразил надежду, что следствие разберется в инциденте и переквалифицирует нарушение. Напомним, что 24 октября в Чертаново двое школьников избили еще одного несовершеннолетнего, видео попало в Сеть. Ранее сообщалось, что в ночь на 1 ноября в Москве погибла женщина, которую убило отлетевшим от грузовика колесом.

Автор: Ирина Селезнева
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.