Двух московских школьников арестовали по делу о покушении на убийство

Москва, 1 ноября. Правоохранительные органы Москвы поместили под стражу двух школьников, жестоко избивших своего сверстника из-за конфликта в соцсети, рассказал отвественный секретарь Общественной наблюдательной комиссии по Москве Иван Мельников.

Правозащитник сообщил, что подростки раскаялись в поступке. Против них было возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство. Мельников добавил, что ОНК обратилась к омбудсмену по столичному региону Татьяне Потяевой с просьбой обратить внимание на ситуацию.

Он выразил надежду, что следствие разберется в инциденте и переквалифицирует нарушение. Напомним, что 24 октября в Чертаново двое школьников избили еще одного несовершеннолетнего, видео попало в Сеть. Ранее сообщалось, что в ночь на 1 ноября в Москве погибла женщина, которую убило отлетевшим от грузовика колесом.