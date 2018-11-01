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Роспотребнадзор возбудил дело из-за гепатита А в академии «Спартак» в Москве

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Роспотребнадзор возбудил дело из-за гепатита А в академии «Спартак» в Москве

Москва, 1 ноября. Управление Роспотребнадзора по Москве возбудило административное дело в отношении собственника столовой, которая располагается в академии ФК «Спартак», говорится в сообщении на сайте ведомства.

Среди воспитанников академии были выявлены случаи заболевания вирусным гепатитом А. Помещение столовой и интернат закрыты, материалы о приостановлении работы академии направлены в суд.

Возбуждены дела об адимнистративной ответственности в отношении должностных лиц столовой. Ранее ФК сообщил, что воспитанникам академии запретили участвовать в соревнованиях после постановления главного санитарного врача по Восточному округу Москвы.

Ранее Роспотребнадзор проверил сеть суши-баров и точек про производству шавермы. Сотрудники ведомства не нашли безопасной для здоровья шавермы в Москве.

Автор: Ирина Селезнева
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