В Москве объявили желтый уровень опасности из-за тумана

Москва, 1 ноября. Синоптики предупредили водителей Москвы, что вечером из-за тумана на дорогах может быть опасно. Гидрометцентр сообщил о желтом уровне интенсивности погодных явлений.

Вечером 1 ноября на улицах Москвы ожидается густой туман. По данным метеорологов, 2 ноября в столичном регионе будет стоять туман и пройдут дожди.

Напомним, что желтый уровень подразумевает потенциальную опасность для человека. Оранжевый и красный уровень означают вероятность стихийных бедствий.

В выходные в столице будет тепло, до 8 градусов со знаком плюс, возможны осадки. Водителям следует соблюдать ПДД и держать дистанцию с другими транспортными средствами.