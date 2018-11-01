Москвичку убило отлетевшим от грузовика колесом

Москва, 1 ноября. В ночь на 1 ноября в Москве произошел несчастный случай. Местная жительница садилась в такси, когда на нее налетело колесо от грузовика.

Инцидент произошел недалеко от ТЦ «Ривьера» на юге Москвы. Отлетевшее колесо убило 54-летнюю москвичку. Прибывшие на место ЧП медики констатировали смерть пострадавшей.

Проходивший рядом по тротуару молодой человек не пострадал. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства происшествия.