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Москвичку убило отлетевшим от грузовика колесом

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Москвичку убило отлетевшим от грузовика колесом

Москва, 1 ноября. В ночь на 1 ноября в Москве произошел несчастный случай. Местная жительница садилась в такси, когда на нее налетело колесо от грузовика.

Инцидент произошел недалеко от ТЦ «Ривьера» на юге Москвы. Отлетевшее колесо убило 54-летнюю москвичку. Прибывшие на место ЧП медики констатировали смерть пострадавшей.

Проходивший рядом по тротуару молодой человек не пострадал. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства происшествия.

Автор: Ирина Селезнева
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