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В Подмосковье на 10% сократилась смертность от болезней сердца

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В Подмосковье на 10% сократилась смертность от болезней сердца

Москва, 1 ноября. В Московской области с начала 2018 года смертность от болезней сердечно-сосудистой системы снизилась на 10 процентов, сообщил глава регионального министерства здравоохранения Дмитрий Матвеев.

Болезни сердца ежегодно уносят десятки тысяч жизней в Подмосковье, поэтому необходимо использовать все доступные средства диагностики сердечно-сосудистой системы. Матвеев подчеркнул, что следует проводить медосмотры, поддерживать здоровый образ жизни, заниматься спортом и выбирать здоровую еду.

В текущем году была проведена диспансеризация жителей Подмосковья, у 147,5 тысячи человек обнаружены различные болезни. Около 52 тысячи случаев приходится на болезни сердца, передает «360».

Ранее президент России Владимир Путин неоднократно призывал население заниматься спортом и не упускать случай проверить свое здоровье, профилактика должна быть обязательной.

Автор: Ирина Селезнева
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