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Более сотни мертвых рыб нашли на берегу реки Пахра в Подмосковье

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Более сотни мертвых рыб нашли на берегу реки Пахра в Подмосковье

Москва, 1 ноября. На берегу реки Пахра в Домодедовском районе Московской области у берега обнаружили десятки мертвых рыб, видео оказалось в распоряжении Федерального агентства новостей.

Местные жители не понимают, что могло привести к гибели рыб. Не исключено, что речные обители погибли от выброса химикатов. Это первый случай на реке Пахра.

На кадрах можно увидеть, как в воде плавают брюхом к верху мертвые рыбы. Очевидцы насчитали не менее сотни погибших рыб.

Автор: Ирина Селезнева
© 2018 Федеральное агентство новостей
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