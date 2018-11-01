Более сотни мертвых рыб нашли на берегу реки Пахра в Подмосковье

Москва, 1 ноября. На берегу реки Пахра в Домодедовском районе Московской области у берега обнаружили десятки мертвых рыб, видео оказалось в распоряжении Федерального агентства новостей.

Местные жители не понимают, что могло привести к гибели рыб. Не исключено, что речные обители погибли от выброса химикатов. Это первый случай на реке Пахра.

На кадрах можно увидеть, как в воде плавают брюхом к верху мертвые рыбы. Очевидцы насчитали не менее сотни погибших рыб.