Мошенник загипнотизировал и обокрал москвичку в торговом центре
0 Оставить комментарий
Москва, 1 ноября. Неизвестный мужчина с помощью гипноза похитил у жительницы Москвы 40 тысяч рублей. Инцидент произошел в ТЦ «Елоховский пассаж», сообщили в столичных правоохранительных органах.
Накануне на улице Бауманская мужчина злоупотребил доверием горожанки и ввел ее в состояние гипноза. Женщина лишилась денег и сообщила в полицию. Сотрудники правопорядка возбудили уголовное дело о мошенничестве, пишет АГН «Москва».
Ранее сообщалось, что в Москве задержали неоднократно судимого мужчину по подозрению в убийстве знакомого на юго-западе столицы.