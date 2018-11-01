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Мошенник загипнотизировал и обокрал москвичку в торговом центре

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Мошенник загипнотизировал и обокрал москвичку в торговом центре

Москва, 1 ноября. Неизвестный мужчина с помощью гипноза похитил у жительницы Москвы 40 тысяч рублей. Инцидент произошел в ТЦ «Елоховский пассаж», сообщили в столичных правоохранительных органах.

Накануне на улице Бауманская мужчина злоупотребил доверием горожанки и ввел ее в состояние гипноза. Женщина лишилась денег и сообщила в полицию. Сотрудники правопорядка возбудили уголовное дело о мошенничестве, пишет АГН «Москва».

Ранее сообщалось, что в Москве задержали неоднократно судимого мужчину по подозрению в убийстве знакомого на юго-западе столицы.

Автор: Ирина Селезнева
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