Мужчина зарезал знакомого на скамейке на юго-западе Москвы

Москва, 1 ноября. Московские следователи расследуют уголовное дело об убийстве на Азовской улице, подозреваемый задержан. Об этом сообщила представитель ГСУ СКР в Москве Юлия Иванова.

Мужчина 1950 года рождения был неоднократно ранее судим. По данным следствия, 20 октября текущего года он нанес знакомому несколько ударов ножом, когда тот сидел на скамейке. От полученных травм пострадавший скончался до приезда скорой, а подозреваемый скрылся.

Расследование убийства продолжается, следствие будет ходатайствовать перед судом о заключении москвича под стражу, пишет РИАМО. Ранее сообщалось, что житель Москвы поссорился с соседом по съемной квартире и убил приятеля, а затем сбежал с места преступления.