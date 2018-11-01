Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Мужчина зарезал знакомого на скамейке на юго-западе Москвы

99
0 Оставить комментарий

Мужчина зарезал знакомого на скамейке на юго-западе Москвы

Москва, 1 ноября. Московские следователи расследуют уголовное дело об убийстве на Азовской улице, подозреваемый задержан. Об этом сообщила представитель ГСУ СКР в Москве Юлия Иванова.

Мужчина 1950 года рождения был неоднократно ранее судим. По данным следствия, 20 октября текущего года он нанес знакомому несколько ударов ножом, когда тот сидел на скамейке. От полученных травм пострадавший скончался до приезда скорой, а подозреваемый скрылся.

Расследование убийства продолжается, следствие будет ходатайствовать перед судом о заключении москвича под стражу, пишет РИАМО. Ранее сообщалось, что житель Москвы поссорился с соседом по съемной квартире и убил приятеля, а затем сбежал с места преступления.

Автор: Ирина Селезнева
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Обсуждаемое