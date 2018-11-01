В Москве установят 400 камер для фиксации нарушений

Москва, 1 ноября. В Москве в 2019 году установят еще 400 камер видеонаблюдения в аварийных местах на трассах, общее число камер в столице достигнет 2000, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

В пресс-службе ЦОДД отметили, что для столичных властей важно повысить безопасность на дорогах. Считается, что Москва занимает первое место в России по безопасности движения, этих результатов удалось добиться благодаря установке камер.

За последние 9 месяцев число погибших в авариях в московском регионе сократилось на 5%, с 2010 года — на 36%. После обработки данных с камер наблюдения правоохранительные органы могут найти виновных в ДТП, узнать плотность потока машин, получить другую требуемую информацию, пишет «Вечерняя Москва».

Ранее столичных автомобилистов предупредили о возможном тумане в ночное время суток и попросили быть осторожными на дорогах.