«Детей-героев» России награждают в Совете Федерации

Москва, 1 ноября. В Москве проходит чествование «Детей-героев», передает корреспондент ФАН. На мероприятии выражают признательность ребятам, которые в возрасте до 16 лет проявили неравнодушие и совершили героические поступки, они бескорыстно пришли людям на помощь.

Как передает корреспондент Федерального агентства новостей, самому младшему участнику общественной инициативы «Дети-герои» исполнилось семь лет. Несмотря на юный возраст, все присутствующие совершили мужественные поступки и спасли человеческие жизни. Дети вытаскивали людей из горящих зданий, из воды, проводили комплексы реанимационных мероприятий.

Специально для настоящих героев в Совете Федерации организована обширная программа, в рамках этой программы дети посетят Национальный центр управления в кризисных ситуация МЧС России, Российский союз спасателей и Общественную палату Российской Федерации.

«Детей-героев» поздравляют и награждают председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев.