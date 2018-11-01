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Синоптики рассказали, когда в Москву придет настоящая зима

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Синоптики рассказали, когда в Москву придет настоящая зима

Москва, 1 ноября. Синоптики рассказали, что в Москве и области постоянный снежный покров появится только в конце ноября. Об этом говорится на портале «Метеовести».

Ноябрь в Москве обещает быть теплым и без значительного количества осадков. Переход температуры в ноль и к отрицательным температурам начнется в третьей декаде ноября. Это соответствует многолетним значениям под региону.

Настоящая зима придет в Центральную Россию только в январе, ожидается метель и морозы. Однако 1 ноября температура воздуха составит 8 градусов тепла, в области — 9 градусов со знаком плюс. Из-за этого на юго-западе Москвы опустился густой туман, который мешает регулярной работе столичных аэропортов.

Автор: Ирина Селезнева
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