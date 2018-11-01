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Аппараты по продаже сим-карт появились в метро Москвы

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Аппараты по продаже сим-карт появились в метро Москвы

Москва, 1 ноября. До конца ноября в метро Москвы разместят 10 аппаратов по продаже сим-карт для телефонов, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Столичные власти считают, что эта услуга будет особенно популярна среди иностранных туристов. Автоматы с картами появятся у стоек «Живое общение». Пассажир должен приложить паспорт к считывающему устройству, сделать фото и принять условия договора абонента.

Система распознает документы и лицо человека, весь процесс продлится не более 5 минут. Отмечается, что купленная сим-карта будет активирована сразу.

По словам заммэра Москвы Максима Лискутова, такая услуга есть в Лондоне и Токио, многие крупные города стараются предоставить пассажирам как можно больше удобных сервисов, пишет «Вечерняя Москва».

Автор: Ирина Селезнева
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