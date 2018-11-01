Молодой москвич лишился Lexus LX за 7 млн рублей

Москва, 1 ноября. Житель Москвы обратился в полицию, сообщив об угоне дорогой иномарки, рассказали в пресс-службе главка столичной полиции. Ущерб от угона оценивается в 7 млн рублей.

Безработный москвич сообщил, что 31 октября автомобиль был припаркован на 3-й Филевской улице. Неизвестные похитили Lexus LX, его владельцем оказался мужчина 1988 года рождения.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье о краже. Напомним, что в российской столице стали все чаще угонять дорогие иномарки. Целью угонщиков становятся Lexus, Jaguar, Infinity.