Более 50 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы из-за тумана

Москва, 1 ноября. Густой туман опустился на юго-запад российской столицы, в аэропорту «Внуково» задержали более двух десяток рейсов, что подтверждается информацией на электронном табло.

Командиры самолетов сами принимают решение о посадке, при этом длительных задержек более двух часов пока нет. Согласно данным сервиса «Яндекс. Расписание», в «Шереметьево» задержали в четыре рейса, в «Домодедово» четыре рейса отменили, еще столько же задерживаются.

Как сообщает РИАМО, в общей сложности в столичных аэропортах отменили или задержаны более полусотни рейсов.

Ранее синоптики предупредили, что в московском регионе будет потепление, в ночные часы ожидается морось и туман. Это также может повлиять на работу аэропортов.