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Самолет «Аэрофлота» совершил экстренную посадку в «Шереметьево»

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Самолет «Аэрофлота» совершил экстренную посадку в «Шереметьево»

Москва, 1 ноября. В московском аэропорту «Шереметьево» произошло ЧП, самолет компании «Аэрофлот» совершил посадку в 08.43 с пожаром в грузовом отсеке.

Как сообщил источник Федерального агентства новостей, во время полета сработали датчики дыма, самолет выполнял рейс из Сыктывкара в Москву. Позднее стало известно, что срабатывание датчиков было ложным.

Самолет компании «Аэрофлот» благополучно приземлился на взлетно-посадочную полосу.

Автор: Ирина Селезнева
© 2018 Федеральное агентство новостей
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