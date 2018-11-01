Самолет «Аэрофлота» совершил экстренную посадку в «Шереметьево»
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Москва, 1 ноября. В московском аэропорту «Шереметьево» произошло ЧП, самолет компании «Аэрофлот» совершил посадку в 08.43 с пожаром в грузовом отсеке.
Как сообщил источник Федерального агентства новостей, во время полета сработали датчики дыма, самолет выполнял рейс из Сыктывкара в Москву. Позднее стало известно, что срабатывание датчиков было ложным.
Самолет компании «Аэрофлот» благополучно приземлился на взлетно-посадочную полосу.