Синоптики пообещали потепление в Москве

Москва, 1 ноября. Российские синоптики рассказали о погоде в столичном регионе на 1 ноября. По данным Гидрометцентра, ожидается облачная с прояснениями погода, температура воздуха составит 8 градусов тепла.

Местами в Москве может пройти небольшой дождь. Днем в столице ожидается от 6 до 8 градусов со знаком плюс, в Московской области — от 4 до 9 градусов тепла.

Синоптики обещают южный ветер со скоростью до 10 метров в секунду при атмосферном давлении в 765 мм ртутного столба. В ночное время суток столбики термометров опустятся до 4 градусов тепла, не исключается туман.

Водителям нужно быть предельно внимательными на дорогах Москвы ночью, не нарушать ПДД.