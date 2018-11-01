Рядом с Кремлем нашли клад из 135 старинных монет

Москва, 1 ноября. Археологи обнаружили в центре Москвы клад из медных монет, датируемых концом XIX — началом XX века, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Общая сумма монет — два рубля с копейками, однако владелец клада спрятал эти деньги во время Первой мировой войны. Он знал, что бумажные деньги продолжают обесцениваться и хотел сохранить металлические монеты.

Монеты быдли обнаружены во время строительных работ рядом с Кремлем на Софийской набережной. Раньше здесь была плотная застройками двухэтажными домами зажиточных горожан, затем ее снесли. Известно, что клад находился на глубине не более 1,5 метров.