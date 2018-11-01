Глава префектуры СЗАО Москвы попал в реанимацию после нападения

Москва, 1 ноября. Неизвестный напал с ножом на одного из руководителей префектуры Северо-Западного округа (СЗАО) Москвы Алексея Микерова и скрылся, сообщил источник в правоохранительных органах.

По данным источника, инцидент произошел на Привольной улице на юго-востоке столицы. Злоумышленник подошел сзади к чиновнику и ударил его ножом в бедро, а после этого скрылся.

Как уточняет ТАСС, нападение произошло в подъезде дома 61/1 по Привольной улице. Чиновника госпитализировали. По данным московских СМИ, Микеров находится в реанимации в тяжелом состоянии. По словам медиков, у него два ножевых ранения.