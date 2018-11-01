Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Глава префектуры СЗАО Москвы попал в реанимацию после нападения

36
0 Оставить комментарий

Глава префектуры СЗАО Москвы попал в реанимацию после нападения

Москва, 1 ноября. Неизвестный напал с ножом на одного из руководителей префектуры Северо-Западного округа (СЗАО) Москвы Алексея Микерова и скрылся, сообщил источник в правоохранительных органах.

По данным источника, инцидент произошел на Привольной улице на юго-востоке столицы. Злоумышленник подошел сзади к чиновнику и ударил его ножом в бедро, а после этого скрылся.

Как уточняет ТАСС, нападение произошло в подъезде дома 61/1 по Привольной улице. Чиновника госпитализировали. По данным московских СМИ, Микеров находится в реанимации в тяжелом состоянии. По словам медиков, у него два ножевых ранения.

Автор: Олеся Волкова
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Обсуждаемое