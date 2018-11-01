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Заброшенный дом загорелся возле Счетной палаты РФ: ФАН публикует видео с места ЧП

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Заброшенный дом загорелся возле Счетной палаты РФ: ФАН публикует видео с места ЧП

Москва, 1 ноября. Огонь полыхнул в расселенном доме в проезде Девичьего Поля, 2, в центре Москвы. Очевидцы передали Федеральному агентству новостей видео с места ЧП.

Пожар охватил порядка 300 кв. метров неэксплуатируемого здания, которое находится недалеко от Счетной палаты РФ и Военной академии им. М. В. Фрунзе. 

На данный момент пожарным не удается сбить открытое пламя. Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС РФ, пожару присвоен второй ранг сложности. На данный момент информация о пострадавших не поступала.

На видео, переданном ФАН очевидцами, видно, что пламя вырывается с балкона четвертого этажа. На месте ЧП работают две машины спасателей.

Автор: Олеся Волкова
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