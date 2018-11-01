Нетрезвый таксист устроил крупное ДТП на юго-востоке Москвы

Москва, 1 ноября. Водитель такси, пытавшийся скрыться от экипажей столичной ДПС, устроил крупное ДТП в юго-западной части Москвы. Не справившись с управлением, он задел столб и столкнулся с тремя другими автомобилями; сообщает о двух пострадавших пешеходах.

В распоряжении Федерального агентства новостей оказалось видео, на котором видны последствия ДТП, а также сам таксист, которого сотрудники дорожной полиции сопровождают в машину скорой помощи. По данным корреспондента ФАН, оказавшегося на месте происшествия, в погоне за нарушителем участвовали около 10 экипажей ДПС.

Нарушитель снес столб и повредил три автомобиля, кроме того травмы получили два человека, которые находились в этот момент на пешеходном переходе.

Ранее «Ридус» приводил список самых опасных с точки зрения аварий улиц в Москве. Лидером по числу ДТП в 2018 году стали МКАД, Варшавское, Дмитровское и Можайское шоссе, а также Кутузовский проспект и Профсоюзная улица.