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Мужчину с огнестрельным ранением головы нашли в машине у ТЦ в Москве

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Мужчину с огнестрельным ранением головы нашли в машине у ТЦ в Москве

Москва, 31 октября. В Toyota Camry вечером 30 октября был обнаружен мужчина с огнестрельным ранением головы. Машина стояла у московского ТЦ, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Инцидент произошел у ТЦ «Лидер», пострадавшим оказался неработающий житель Москвы 1964 года рождения. Его госпитализировали в медучреждение. После полуночи 31 октября пострадавший скончался в реанимационном отделении.

Полиция выясняет обстоятельства происшествия, ищет очевидцев. На месте ЧП был обнаружен пистолет и магазин с патронами.

Автор: Ирина Селезнева
© 2018 Федеральное агентство новостей
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