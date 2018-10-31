Останки убитого человека обнаружили в лесу в Новой Москве

Москва, 31 октября. Днем 28 октября на территории лесного массива в Новой Москве обнаружили скелет человека, сообщили в СУ СКР по Москве.

Останки со следами насильственной смерти обнаружили местные жители, они сообщили в правоохранительные органы. Возбуждено дело по статье об убийстве, проводится расследование.

Следователи назначили экспертизу найденных останков. Ранее сообщалось, что фрагмент человеческой кости был найден на территории Московского зоопарка.