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Останки убитого человека обнаружили в лесу в Новой Москве

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Останки убитого человека обнаружили в лесу в Новой Москве

Москва, 31 октября. Днем 28 октября на территории лесного массива в Новой Москве обнаружили скелет человека, сообщили в СУ СКР по Москве.

Останки со следами насильственной смерти обнаружили местные жители, они сообщили в правоохранительные органы. Возбуждено дело по статье об убийстве, проводится расследование.

Следователи назначили экспертизу найденных останков. Ранее сообщалось, что фрагмент человеческой кости был найден на территории Московского зоопарка.

Автор: Ирина Селезнева
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